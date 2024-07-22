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Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородском районе

03:44
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Мужчине с осколочными ранениями оказали первую медицинскую помощь

В результате атаки украинским БПЛА легкового автомобиля один человек пострадал в селе Устинка Белгородского района. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что бригада скорой уже оказала первую помощь мужчине с контузией и со множественными осколочными ранениями.

Также, по словам Гладкова, в городе Шебекино в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Сообщается, что с ней всё в порядке, пожар ликвидирован.

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