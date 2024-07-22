Вячеслав Володин осудил политику США в отношении Кубы

Председатель Госдумы находится в стране с рабочим визитом

"Байдены — они приходят и уходят. А Куба есть и будет. Мы считаем, что такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу". Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером парламента Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

В свою очередь его кубинский коллега поблагодарил российскую сторону за такую позицию, а также выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы.

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