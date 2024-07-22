За несколько часов предвыборная кампания Камалы Харрис собрала 46,7 миллионов долларов

Эта сумма стала самой крупной, собранной платформой ActBlue, в течение дня в 2024 году

Американцы за несколько часов собрали 46,7 миллионов долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила демократическая платформа для сбора средств ActBlue.

Отмечается, что указанная сумма сбора стала самой крупной в течение дня в 2024 году.

По данным Associated Press, Харрис также сможет использовать деньги, собранные предвыборной кампанией Байдена, если станет кандидатом на пост президента от Демпартии. Как сообщает Bloomberg, у кампании действующего главы США на счету осталось примерно 96 миллионов долларов.

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