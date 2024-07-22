ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Избирком США получил уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

08:16
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Джо Байден отказался от дальнейшей борьбы

Вице-президент США Камала Харрис после заявления главы государства Джо Байдена об отказе от участия в выборах пообещала бороться за выдвижение ее кандидатуры Демократической партией.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки
Байден поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов

Харрис, заручившаяся поддержкой Байдена, назвала получение его одобрения честью и пообещала сделать "все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — и победить Дональда Трампа".

В Федеральную избирательную комиссию США уже поступило официальное уведомление о выдвижении Харрис в качестве кандидата на пост главы государства, сообщает ТАСС.

Однако одного желания Харрис баллотироваться от Демпартии недостаточно — демократы решат, делать ли вице-президента своим кандидатом, на съезде партии, который состоится в конце августа.

Демократическая платформа для сбора средств ActBlue сообщила, что американцы всего за несколько часов собрали 46,7 миллионов долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис. Эта сумма сбора стала самой крупной в течение дня в 2024 году. Предполагается, что Харрис получит доступ и к деньгам, собранным на кампанию Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предвыборные события в США, напомнил, что до самих выборов еще четыре месяца — это "длинный срок, за который многое может поменяться".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Камала Харрис
Камала Харрис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.