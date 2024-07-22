Избирком США получил уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

Джо Байден отказался от дальнейшей борьбы

Вице-президент США Камала Харрис после заявления главы государства Джо Байдена об отказе от участия в выборах пообещала бороться за выдвижение ее кандидатуры Демократической партией.

Харрис, заручившаяся поддержкой Байдена, назвала получение его одобрения честью и пообещала сделать "все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — и победить Дональда Трампа".

В Федеральную избирательную комиссию США уже поступило официальное уведомление о выдвижении Харрис в качестве кандидата на пост главы государства, сообщает ТАСС.

Однако одного желания Харрис баллотироваться от Демпартии недостаточно — демократы решат, делать ли вице-президента своим кандидатом, на съезде партии, который состоится в конце августа.

Демократическая платформа для сбора средств ActBlue сообщила, что американцы всего за несколько часов собрали 46,7 миллионов долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис. Эта сумма сбора стала самой крупной в течение дня в 2024 году. Предполагается, что Харрис получит доступ и к деньгам, собранным на кампанию Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предвыборные события в США, напомнил, что до самих выборов еще четыре месяца — это "длинный срок, за который многое может поменяться".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram