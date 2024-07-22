Медведев высказался о снятии кандидатуры Байдена с выборов

Российский политик подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лаконично прокомментировал решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, отметив, что "Байден всё".

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев заявил, комментируя решение Байдена снять свою кандидатуру с участия в выборах, что "желаем ему здоровья".

При этом Медведев подчеркнул, что "цели СВО будут достигнуты".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предвыборные события в США, напомнил, что до самих выборов еще четыре месяца — это "длинный срок, за который многое может поменяться". Он также подчеркнул, что для России приоритетом является достижение целей специальной военной операции, а не выборы в Соединенных Штатах.

Дмитрий Медведев ранее уже отмечал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

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