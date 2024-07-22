ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев высказался о снятии кандидатуры Байдена с выборов

08:39
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Российский политик подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лаконично прокомментировал решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, отметив, что "Байден всё".

Байден поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов
Байден заявил, что выходит из президентской гонки

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев заявил, комментируя решение Байдена снять свою кандидатуру с участия в выборах, что "желаем ему здоровья".

При этом Медведев подчеркнул, что "цели СВО будут достигнуты".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предвыборные события в США, напомнил, что до самих выборов еще четыре месяца — это "длинный срок, за который многое может поменяться". Он также подчеркнул, что для России приоритетом является достижение целей специальной военной операции, а не выборы в Соединенных Штатах.

Дмитрий Медведев ранее уже отмечал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Медведев вручает награды
Дмитрий Медведев вручает награды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.