Названы последствия атаки 47 беспилотников на Ростовскую область

Произошли ландшафтные пожары

После падения обломков украинских БПЛА в Ростовской области начался пожар – горели несколько участков сухой травы.

В настоящее время огонь потушен, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 75 украинских беспилотников. 47 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, 17 над Крымом, восемь над Краснодарским краем и по одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями

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