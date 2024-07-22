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Локализован пожар на НПЗ после падения обломков дрона в Туапсе

08:18
  • понедельник
  • 22 июля 2024

ПВО сбила накануне в этом районе 8 БПЛА

Экстренные службы ликвидируют возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Инфраструктура НПЗ получила повреждения в результате падения обломков украинского дрона-камикадзе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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Очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе противник предпринял рано утром 22 июля. Спасатели борются с огнем площади 50 квадратных метров, задействованы более 90 человек и 31 единица техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, сообщил оперштаб в Telegram.

Минувшим вечером власти района информировали об уничтожении восьми БПЛА ВСУ. По данным Минобороны, всего за ночь над российскими регионами сбито 75 вражеских беспилотников.

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