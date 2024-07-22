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Герои СВО: майор Лошкин вызволил оказавшихся в засаде штурмовиков

08:30
  • понедельник
  • 22 июля 2024

И организовал эвакуацию раненых

В ходе выполнения поставленных задач группа под командованием майора Евгения Лошкина освободила наших штурмовиков, которые оказались в засаде. Подавив огневые точки противника, Евгений организовал эвакуацию раненых и оказал им первую медицинскую помощь. А когда националисты попытались атаковать наши позиции, вступил с ними в бой. Противник понёс потери, а российские военнослужащие значительно улучшили положение по переднему краю.

Взвод под командованием младшего лейтенанта Валерия Железнова в ходе выполнения поставленных задач выбил противника с занимаемых рубежей и помог штурмовым группам закрепиться на окраинах населённого пункта. Также наши военнослужащие взяли в плен офицера ВСУ и выведали позиции противника. В ходе боя взвод под командованием младшего лейтенанта Железнова уничтожил несколько важных позиций националистов и продолжил наступление.

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