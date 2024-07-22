Дряхлый Джо: регулярно попадавший в курьёзные ситуации Байден всё-таки нашёл выход

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Почему это произошло и кто заменит его на выборах президента США?

Впервые в истории США действующий президент вышел из предвыборной гонки. Накануне поздно вечером Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру. Что было ожидаемо. Ряд американских СМИ даже предсказывали, что произойдет всё именно в эти выходные. Байден, выйдя из избирательной гонки, останется на посту главы государства до конца срока.

"Мне вот только что сказали в ухо... Это происходит прямо сейчас... Новость с пометкой "срочно", - ведущий американского телеканала Fox News даже не сразу понял, что ему говорит редактор. Эту новость все ждали, но всё равно пришла она неожиданно. Своё заявление Джо Байден опубликовал в соцсетях.

"Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя это было моим намерением - добиваться переизбрания, я считаю, что это будет в интересах моей партии и страны, если я подам в отставку и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - говорится в заявлении.

На новый срок, по мнению Байдена, демократам необходимо выдвинуть вице-президента Камалу Харрис. Журналисты CNN, узнав все новости, по телефону позвонили Дональду Трампу.

"Дональд Трамп назвал Байдена "худшим президентом за всю историю нашей страны". По его мнению, вице-президента Камалу Харрис победить будет легче, чем Байдена", - говорится в материале телеканала.

Чуть позже Трамп напишет в соцсетях, что все окружающие, включая врача Байдена и СМИ, знали очевидный факт: нынешний президент не может баллотироваться на новый срок. Раньше он всего лишь путал слова, забывал имена министров, и действующих президентов, здоровался с невидимыми собеседниками, спотыкался и регулярно падал. Теперь же Байден начал столбенеть в крайне неожиданные моменты. Один из ярких конфузов случился в Лос-Анджелесе на встрече со спонсорами избирательной компании. Уходя со сцены, Байден бодро прощался со зрителями, а потом вдруг замер. Барак Обама уже словно по привычке ловко вернул Байдена в реальность. Газеты гадали: возможно перед ними человек с прогрессирующим неврологическим расстройством.

"Болезнь Паркинсона является вторым по распространённости нейродегенеративным заболеванием у пожилых людей после болезни Альцгеймера. Общественность вовсю строит догадки, однако ни Байден, ни его команда никогда не подтверждали и даже не допускали наличие у него болезни Паркинсона", - писала тогда Daily Mail.

"Следующим шагом после письменного заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки, должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии", - так отреагировала на решение Байдена представитель МИД России Мария Захарова.

Во Франции во время празднования 80-летия высадки союзных сил в Нормандии, сонного Джо опекала его жена (она, например, не дала ему сесть мимо стула) и президент Эммануэль Макрон (старался не оставлять Байдена одного и словно ребёнку диктовал, что надо делать). Что происходит с Байденом, когда его не контролируют, можно было увидеть на саммите большой семёрки в Италии – в один момент Джо отбился от лидеров и пошёл куда-то в поле. Байдену 81 год - он упорно убеждал всех, что он не дряхлый старик, а бодрый кандидат, способный добиться победы.

Но все остальные видели: лидер демократов даже не может связно говорить. Совсем недавно он назвал Зеленского Путиным: "Я хочу передать слово президенту Украины. Дамы и господа, президент Путин. Президент Путин? Президент Зеленский!"

Сторонники Байдена были напуганы после проваленных им дебатов с Трампом. Американский президент "бэкал", "мэкал", отвечал на вопросы дрожащим голосом и, по оценкам наблюдателей, показал себя просто ужасно. После провальных дебатов демократы открыто начали говорить о смене кандидата. Нужно было убедить Байдена уйти по-хорошему, и сделать это удалось.

Но если глава Белого дома признал свою немощность, по мнению республиканцев, он должен уйти на пенсию немедленно, а не досиживать на посту президента до января 2025 года. Да и вообще у республиканцев было много претензий и к тому, как именно Байден оказался на этой должности: они обвиняли его в подтасовках результатов выборов, чтобы в итоге привело к штурму Капитолия.

"Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для того, чтобы быть президентом. Он должен уйти в отставку немедленно!" – призвал спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

"Наш президент недееспособен, демократы знали об этом, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это. Если президент психически непригоден для предвыборной кампании, он психически непригоден для того, чтобы иметь ядерные коды. Теперь каждый демократ в Палате представителей должен ответить на вопрос: готов ли президент оставаться на своем посту до конца своего срока?" – восклицает Ричард Хадсон. Глава Национального комитета Республиканской партии США.

Кроме всего прочего, от республиканцев звучат обвинения, что семья Байдена зарабатывала на Украине, через компанию Burisma. Вопрос, что будет теперь будет с сыном Байдена, после выхода его, теперь уже не всемогущего отца на пенсию. Против Хантера возбуждено несколько уголовных дел. Но куда интереснее судьба ещё одного детища демократов: киевского режима. На Украине начали намекать о готовности пойти на переговоры с Москвой. На смену риторики обращает внимание телеканал CNN: "Зеленский на этой неделе обратился к украинцам необычайно сдержанным тоном, намекнув на готовность вести переговоры с Россией. В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом из-за сложной ситуации на передовой и политической неопределённости в отношении уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины".

Очевидная причина: Дональд Трамп, который, похоже, уже видит себя следующим американским президентом.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram