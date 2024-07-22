Володин жёстко прошёлся по трусливо сбежавшему с выборов Байдену

Американский президент должен предстать перед судом, уверен спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита на Кубу заявил, что Байден создал проблемы во всём мире, а теперь бежит от выборов.

"Президент Соединенных Штатов Америки сегодня трусливо сбежал с избирательной компании, поняв, что его никто не изберет. Такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают в отношении кубинского народа", - заявил Володин.

В ходе рабочего визита в Гавану председатель Госдумы встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. В ходе переговоров Вячеслав Володин подчеркнул, что у России и Кубы - беспрецедентный уровень отношений, динамику которым задают президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес. А также отметил, что Государственная Дума России будет во всем содействовать укреплению экономических, торговых и гуманитарных связей с Кубой.

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