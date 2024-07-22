Москвичей предупредили о грозах с ливнями

Температура опустится ниже климатической нормы

Спешащим на работу жителям столицы надо обязательно прихватить зонты. В понедельник в столице ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы с ливнями, предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал синоптик, погоду в Москве будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с севера. В столице облачная погода, температура днем 20-22 градуса тепла - это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное давление подрастет. К вечеру показания барометров вернутся к норме, 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

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