ПВО сбили еще пять беспилотников над территорией России

Итого 80 БПЛА за ночь и утро

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять беспилотников над территорией Астраханской области.

Атака была предпринята около 7 утра мск. БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Губернатор Игорь Бабушкин уточнил, что беспилотники уничтожили над северной частью региона. РЭБ и ПВО сработали штатно, написал он в своем telegram-канале.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 75 украинских беспилотников. 47 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, 17 над Крымом, восемь над Краснодарским краем и по одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

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