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Вучич объяснил, почему давно не разговаривал с Владимиром Путиным

08:50
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Политики общались два с половиной года назад

Президент Сербии Александр Вучич опроверг обвинения политических оппонентов в том, что российский лидер Владимир Путин не хочет с ним разговаривать даже по телефону.
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Сербский политик подтвердил, что не общался с Путиным последние два с половиной года, но опроверг предположения о том, что это происходит из-за нежелания Москвы, отметив, что "если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал".

Как подчеркнул Вучич, российский лидер "учитывает позицию Сербии, с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор". Политик выразил убежденность в том, что Путин "запросил бы, если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркивал, что Белград очень благодарен России за помощь в поддержании территориального суверенитета и высоко ценит ее позицию в Совете Безопасности ООН, а "поддержка, которую вы нам оказываете в связи с ситуацией в Косове и Метохии, неоценима".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что давление на Белград из-за отношений с Москвой не прекращается, оно "достаточно беспрецедентное" и оказывается западными странами непрерывно.

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