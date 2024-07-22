В США рассказали о планах стран Европы ввести обязательную службу в армии

Латвия уже ввела обязательную военную службу с 1 января 2024 года

Многие страны Запада меняют подход к военной службе в своих Вооруженных силах, склоняясь к обязательному призыву. Причиной этого, как утверждает телеканал CNN, является страх потенциального открытого конфликта с Россией.

По словам аналитика Института исследований внешней политики Роберта Гамильтона, "придется пересмотреть то, каким образом мы мобилизуемся для войны". Ситуация требует ответить на вопрос о том, как "мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны".

CNN напоминает про Латвию, которая вновь ввела обязательную военную службу с 1 января 2024 года. Норвегия в апреле презентовала долгосрочный план, который почти удвоит оборонный бюджет страны и пополнит национальную армию на более чем 20 000 человек.

В мае министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв в армию для того, чтобы отправить молодежь воевать на Украину. Рассказав о возобновлении дискуссии по возвращению общеевропейского призыва, дипломат подчеркнул, что первыми под ружье поставят молодых людей из Центральной Европы, в том числе из Венгрии.

В декабре 2023 года бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу допускал, что власти Соединенных Штатов могут вернуть воинскую обязанность в стране. При этом эксперт отмечал, что американцев отталкивает от добровольной воинской службы вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всему миру.

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