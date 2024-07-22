Военные определили главную угрозу российским войскам со стороны ВСУ

Украинские войска применяют новую тактику

Украинские дроны-камикадзе представляют основную угрозу для российских военных – в частности, на артемовском направлении. У ВСУ сейчас большой запас FPV-дронов, которые они активно применяют, в том числе против пехотинцев.

Как рассказал российский боец из подразделения "Барс-13" с позывным Политрук, украинские войска перешли к кардинально новой тактике. Прошлым летом, когда ВС России штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии. Теперь же главная угроза - беспилотники-камикадзе. Боец подчеркнул в интервью РИА Новости, что главная задача сейчас - найти "рецепт" от этой угрозы.

Как сообщалось ранее, ВСУ при использовании FPV-дронов стали использовать гироскопы. Эта хитрость усложняет выслеживание и обезвреживание беспилотников.

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