Мощный взрыв прогремел в ТЦ в Апшеронске

Есть пострадавшие
В Апшеронске (Краснодарский край) произошел взрыв в здании торгового центра.
ТЦ расположен на улице Ворошилова. По последним данным, пострадали 14 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Не исключено, что под завалами могут оставаться еще люди.
Причиной ЧП стал взрыв газа, сообщили в МЧС. Здание рухнуло на площади 100 квадратных метров, площадь пожара составила 30 квадратных метров.
На месте работают оперативные службы, дорога перекрыта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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