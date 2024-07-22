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Мощный взрыв прогремел в ТЦ в Апшеронске

09:17
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Есть пострадавшие

В Апшеронске (Краснодарский край) произошел взрыв в здании торгового центра.

ТЦ расположен на улице Ворошилова. По последним данным, пострадали 14 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Не исключено, что под завалами могут оставаться еще люди.

Причиной ЧП стал взрыв газа, сообщили в МЧС. Здание рухнуло на площади 100 квадратных метров, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На месте работают оперативные службы, дорога перекрыта.

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