Генеральный прокурор России прибыл в КНДР

Это первый визит в истории сотрудничества генпрокуратур России и Северной Кореи

Игорь Краснов прибыл в КНДР с рабочим визитом. Генпрокурор России посещает Северную Корею впервые за всю историю сотрудничества надзорных ведомств двух стран. У трапа самолета Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

В пресс-службе генпрокуратуры напомнили, что российские и северокорейские прокуроры более 10 лет поддерживают диалог. Соглашение о сотрудничестве ведомств двух стран было подписано в 2010 году.

В Пхеньяне Краснов планирует подписать обновленное соглашение и программу сотрудничества генпрокуратуры России и Центральной прокуратуры КНДР на 2024-2026 годы. Генпрокурор встретится со своим северокорейским коллегой, а также обсудит вопросы взаимодействия с другими официальными лицами, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram