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Полиция Украины опубликовала ориентировку на предполагаемого убийцу Фарион

09:40
  • понедельник
  • 22 июля 2024

19 июля мужчина выстрелил в экс-депутата Рады

Украинские правоохранительные органы продолжают розыск мужчины, стрелявшего в бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. От полученного ранения в голову политик скончалась в больнице 19 июля.

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По ориентировке, распространенной Министерством внутренних дел Украины, предполагаемому убийце Фарион около 20 лет, его рост составляет примерно 170-180 сантиметров, телосложение худощавое. В момент нападения на экс-депутата он был одет в красную футболку, на голове была черная панама, а лицо скрывали темные очки.

Украинские средства массовой информации отмечают, что полицейские до сих пор не сумели установить личность разыскиваемого мужчины, а ориентировка составлена на основании кадров с камер наблюдения и показаний очевидцев — жителей дома, во дворе которого преступник стрелял в Ирину Фарион.

После нападения на экс-нардепа президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все необходимые силы Национальной полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств преступления, а отчеты о ходе расследования ему предоставляют лично министр внутренних дел и руководитель СБУ.

Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями, русский язык она называла языком как "врага, который убивает, дискриминирует, оскорбляет меня". Несдержанность в высказываниях привела к конфликту между Фарион и националистами батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), часть которых говорит по-русски.

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Ирина Фарион
Ирина Фарион
Место покушения на Ирину Фарион
Место покушения на Ирину Фарион
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