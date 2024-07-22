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В Раде допустили отставку Зеленского в случае президентства Трампа

09:58
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Республиканец борется за кресло президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на американских выборах может вынудить украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

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Как предположил нардеп в соцсетях, Трамм "заставит уйти нашего президента в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины признал, что если Трамп одержит победу на американских выборах и займет Овальный кабинет вновь, работать с ним и его вице-президентом Вэнсом будет тяжело. По мнению Зеленского, Вэнс "действительно не понимает, что происходит на Украине".

20 июля Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора он и Трамп договорились обсудить на личной встрече, "какие шаги могут сделать мир "справедливым и по-настоящему прочным".

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