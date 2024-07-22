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Собянин: Более 20 объектов культурного наследия восстановили инвесторы по льготной программе

09:34
  • понедельник
  • 22 июля 2024

В работе находится ещё 11 исторических зданий столицы

24 объекта культурного наследия восстановили инвесторы в Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, проект действует в столице уже 12 лет, он позволяет сохранять уникальную архитектуру города и одновременно поддерживать предпринимателей.

После реставрации зданий инвесторы арендуют их по льготной ставке, развивая свой бизнес в районах с высокой проходимостью. Так, например, восстановили доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. А на Таманской улице привели в порядок въездную башню Хорошёвского конного завода.

По словам мэра, в настоящее время в работе находится ещё 11 исторических зданий столицы.

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