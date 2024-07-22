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Найден пропавший в Якутии вертолет Robinson

09:50
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Никто не выжил

В Якутии спасатели нашли обломки пропавшего в пятницу вертолета Robinson R44II.
В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Машину заметили на склоне горы в Алданском районе. Вертолет полностью разрушен, обнаружены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причины падения вертолета пока не уточняются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вертолет Robinson R44II пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда. Поиски осложнялись гористой местностью и низкой облачностью. 21 июля на поиски вертолета отправили Ми-8.

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