Найден пропавший в Якутии вертолет Robinson

Никто не выжил

В Якутии спасатели нашли обломки пропавшего в пятницу вертолета Robinson R44II.

Машину заметили на склоне горы в Алданском районе. Вертолет полностью разрушен, обнаружены тела пилота и трех пассажиров, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причины падения вертолета пока не уточняются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вертолет Robinson R44II пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда. Поиски осложнялись гористой местностью и низкой облачностью. 21 июля на поиски вертолета отправили Ми-8.

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