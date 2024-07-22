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Раскрыто содержание послания Трампа Зеленскому

10:04
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Украина проиграла

Владимир Зеленский получил послание от команды бывшего американского лидера, ныне кандидата в президенты США Дональда Трампа. Главе киевского режиме сообщили, что переговоры с Россией неизбежны, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

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Журналист утверждает: люди Трампа уже сообщили Зеленскому, что прикажут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить войну. Сам Зеленский днем ранее также допустил возможность переговоров с Москвой - несмотря на введенный им же запрет.

Боуз подчеркивает, что Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на победу. Проповедуют об этой воображаемой победе только политические жулики, которые уже несколько лет поддерживают этот миф - и Зеленский это знает, заключил журналист.

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