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ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

10:10
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Подготовку курировала Украина

ФСБ пресекла в Санкт-Петербурге канал переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию.

Взрывчатку и детонаторы везли из Италии и Германии в почтовых отправлениях, скрытых в полостях автомобильных запасных частей, сообщили в ЦОС ведомства.

Их, по версии ФСБ, планировали использовать для организации теракта. Подготовку теракта курировал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ. Задержаны несколько человек. Органы безопасности отправили запросы в соответствующе европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало.

Аналогичная схема переправки взрывчатки из Европы в Россию была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму, уточнили в ФСБ.

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