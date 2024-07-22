ФСБ пресекла канал поставок из Европы в Россию взрывчатки для терактов

Подготовку курировала Украина
ФСБ пресекла в Санкт-Петербурге канал переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию.
Взрывчатку и детонаторы везли из Италии и Германии в почтовых отправлениях, скрытых в полостях автомобильных запасных частей, сообщили в ЦОС ведомства.
Их, по версии ФСБ, планировали использовать для организации теракта. Подготовку теракта курировал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ. Задержаны несколько человек. Органы безопасности отправили запросы в соответствующе европейские спецслужбы, но ответа пока не последовало.
Аналогичная схема переправки взрывчатки из Европы в Россию была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму, уточнили в ФСБ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram