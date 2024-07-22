Украинской армии катастрофически не хватает бойцов

Украинские власти досрочно выпустили из мест лишения свободы 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в Вооруженных силах Украины.

Как пишет британское издание The Guardian, "после двух с половиной лет тотальной войны правительство в Киеве изо всех сил пытается найти новобранцев".

При этом на службу берут не всех желающих — из 5900 заявивших о готовности отправиться в зону боевых действий часть получила отказ в связи с состоянием здоровья.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сначала в украинскую армию вступят порядка 5 тысяч осужденных, а "при наиболее благоприятных условиях" этот показатель увеличиться втрое.

Отставной подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что мобилизованных киевским режимом заключенных привозят в Харьковскую область. Амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

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