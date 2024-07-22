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ВСУ приготовились к большим потерям среди мобилизованных заключенных

10:30
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Их отправляют в штурмовые подразделения после недолгой подготовки

Серьезные потери ожидаются в Вооруженных силах Украины среди мобилизованных заключенных. Британское издание The Guardian приводит мнение инструктора ВСУ Дениса Кравченко.

Потери ВСУ за сутки превысили 2 тысячи человек
Потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек

Инструктор рассказал, что мобилизованные заключенные проходят кратковременную подготовку. И уже этим летом их отправят в штурмовые подразделения для участия в боях против ВС России. По словам украинского военного, его батальон за последние два месяца потерял 20 человек, а в среднем потери – до 50 человек в день.

Издание отмечает, что действующие военные предлагают свои методы решения проблемы низкого темпа мобилизации. По их мнению, власти должны увеличить зарплаты военным и больше заниматься пиаром.

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