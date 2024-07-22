Камале Харрис пригрозили судом за использование средств штаба Байдена

Официально вице-президента не выдвигали кандидатом от Демпартии

Вице президент США Камала Харрис не вправе распоряжаться средствами, собранными предвыборным штабом главы государства Джо Байдена. Официально ни она, ни он не были выдвинуты кандидатами от Демократической партии на выборах главы государства.

Как пишет The Washington Post, из-за отсутствия официального кандидатского статуса Харрис не может распоряжаться деньгами, собранными предвыборным штабом Байдена. По словам экс-консультанта национального комитета республиканцев Чарли Спайза, сначала необходимо дождаться официального выдвижения на съезде Демпартии.

Лишь в этом случае Харрис может получить контроль над средствами штаба, если участник выборов главы государства откажется от гонки. Без соблюдения данного условия вице-президента США за использование собранных штабом Байдена средств может ожидать судебное разбирательство.

Между тем кандидат в Конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн заявила, что Байден решил поддержать кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах именно для того, чтобы сохранить сотни миллионов долларов, собранных их предвыборной кампанией.

Источники уверяли, что Байден крайне обижен на предательство однопартийцев, заставлявших его выйти из президентской гонки — по этой причине он якобы не собирался поддерживать кандидатуру своего вице-президента. Однако финансовый вопрос и риск потерять собранные средства заставил его изменить позицию.

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