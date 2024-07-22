Две девушки сгорели во время квеста "Дом ужасов" в Махачкале

Возбуждено дело

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели двух девушек на пожаре в квест-комнате в Махачкале.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля во время квеста "Дом ужасов" в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова. Во время игры одна из девушек была закована в наручники. В какой-то момент произошло воспламенение бензина – telegram-канал SHOT пишет, что сотрудник поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином.

Парни бросились искать огнетушитель, а девушка пыталась спасти свою подругу с закованными руками – обе они сильно обгорели и в последствии скончались.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц. Прокуратура начала проверку.

Совладелец квеста - игрок КВН 33-летний Гусейн Ибрагимов. Его уже задержали и увезли на допрос, пишет telegram-канал "Подъем".

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