За переизбрание он бороться не будет, но досрочно пост президента не покинет

Нет никаких шансов, что президент США Джо Байден досрочно покинет пост главы государства. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали источники в американской Демократической партии.

Как сообщает Politico, Джо Байден, несмотря на отказ от борьбы за переизбрание, намерен полностью сосредоточиться на завершении своей текущей работы в качестве главы государства.

Собеседники издания утверждают, что политик намерен оставить вице-президенту США Камале Харрис, которую Байден назвал своей преемницей, достойное "наследство во внутренней и внешней политике".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя последние события в предвыборной гонке в Соединенных Штатах, написал, что "Байден всё" и пожелал ему здоровья, подчеркнув, что Россия достигнет целей своей специальной военной операции.

Более резко высказался спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что Байден создал проблемы во всем мире, а теперь "трусливо сбежал с избирательной компании, поняв, что его никто не изберет".

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