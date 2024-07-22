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В Демпартии опровергли досрочный уход Байдена из Белого дома

11:08
  • понедельник
  • 22 июля 2024

За переизбрание он бороться не будет, но досрочно пост президента не покинет

Нет никаких шансов, что президент США Джо Байден досрочно покинет пост главы государства. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали источники в американской Демократической партии.
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Как сообщает Politico, Джо Байден, несмотря на отказ от борьбы за переизбрание, намерен полностью сосредоточиться на завершении своей текущей работы в качестве главы государства.

Собеседники издания утверждают, что политик намерен оставить вице-президенту США Камале Харрис, которую Байден назвал своей преемницей, достойное "наследство во внутренней и внешней политике".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя последние события в предвыборной гонке в Соединенных Штатах, написал, что "Байден всё" и пожелал ему здоровья, подчеркнув, что Россия достигнет целей своей специальной военной операции.

Более резко высказался спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что Байден создал проблемы во всем мире, а теперь "трусливо сбежал с избирательной компании, поняв, что его никто не изберет".

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