Работают тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк"

Российские войска стремительно развивают наступление на Торецком направлении. В посёлке Северное наши бойцы взяли под контроль несколько высотных зданий.

Продвижение есть и на Донецком участке. Штурмовики группировки "Восток" на большой скорости преодолели огневые позиции врага и прорвались к опорному пункту. Начался ближний бой, в котором наши бойцы одержали верх.

Как отметили в Минобороны, такую же тактику применяли при штурме Урожайного. Тогда в плен сдалось отделение пехоты ВСУ.

Большие потери у киевских радикалов и на Авдеевском направлении. Работают тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк". Экипажи нанесли удары по крупному опорному пункту. В результате уничтожены десятки боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram