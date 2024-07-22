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Новости СВО: противник несет тяжелые потери на Авдеевском направлении

11:40
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Работают тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк"

Российские войска стремительно развивают наступление на Торецком направлении. В посёлке Северное наши бойцы взяли под контроль несколько высотных зданий.

Продвижение есть и на Донецком участке. Штурмовики группировки "Восток" на большой скорости преодолели огневые позиции врага и прорвались к опорному пункту. Начался ближний бой, в котором наши бойцы одержали верх.

Как отметили в Минобороны, такую же тактику применяли при штурме Урожайного. Тогда в плен сдалось отделение пехоты ВСУ.

Большие потери у киевских радикалов и на Авдеевском направлении. Работают тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк". Экипажи нанесли удары по крупному опорному пункту. В результате уничтожены десятки боевиков.

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