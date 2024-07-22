Вучич предупредил о быстрой подготовке Запада к войне с Россией

Пока на Западе не готовы к прямому военному столкновению

Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, хотя "в данный момент не готовы" к такому сценарию. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Политик напомнил, что некоторые страны Запада предлагали разделить российские территорию и ресурсы, однако для этого придется победить россиян, "притом что они готовы защищать России".

Вучич подчеркнул, что западные государства предпочли бы "воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее", однако и к прямому военному противостоянию они "будут готовы и готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации, привести к которой, по мнению польского лидера, может только одно: победа России в столкновении с Украиной.

Аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон отмечал, что "придется пересмотреть то, каким образом мы мобилизуемся для войны". Для этого европейские страны пересматривают свой подход к к военной службе в своих Вооруженных силах, склоняясь к обязательному призыву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram