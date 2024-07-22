Мишустину показали строящийся терминал международных авиалиний в Хабаровске

Аэровокзальный комплекс Хабаровска станет крупнейшим на Дальнем Востоке

Одну из крупнейших воздушных гаваней Дальнего Востока осмотрел Михаил Мишустин. Этим утром премьер-министр прибыл в Хабаровск. Там он посетит завод машиностроения, университет и детскую больницу. Ранее в рамках рабочей поездки по региону глава правительства побывал в Магадане. Он ознакомился с новейшим производством пищевых добавок и проинспектировал работы по реконструкции бухты.

Подробности — в репортаже "ТВ Центра" (см. видео)

Кристина Гнедова

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