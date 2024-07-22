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В Москве обсудили патриотическое воспитание подрастающего поколение

11:51
  • понедельник
  • 22 июля 2024

На мероприятии собрались представители молодёжных общественных движений и организаций

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения посвящена стратегическая сессия Национального центра исторической памяти при президенте России, которая проходит в эти дни в Москве и области.

На мероприятии собрались представители молодёжных общественных движений и организаций. Сессия служит важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, связанных с сохранением исторического наследия нашей страны. Особое внимание уделят архивной кинохронике. Участникам покажут уникальные материалы времён Великой Отечественной войны из собрания Госфильмофонда.

"Наша историческая память, она базируется на фундаментальных научных исследованиях, на архивных документах. И поэтому сегодня, как никогда важно объединение историков, архивистов, профессиональных учёных и молодёжного сообщества, для того, чтобы у ребят сформировались вот те самые ключевые точки, основанные на правдивой информации. И сессия сегодня, конечно, преследует одну из этих целей", - заявила Елена Малышева, Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России.

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Cессия Национального центра исторической памяти
Cессия Национального центра исторической памяти
Cессия Национального центра исторической памяти
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