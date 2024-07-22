Захарова посоветовала Макрону искупаться в Сене

Французский лидер не исполнил своего обещания

Уважения к правде, чести и законности от режима Эммануэля Макрона ждать нечего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, французский президент даже не исполнил своего обещания – искупаться в Сене перед Олимпийскими играми.

Комментарий Захаровой последовал за отказом Парижа российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры – 2024. Их посчитали "угрозой государственной политике или внутренней безопасности", так объяснили отказ в генконсульстве Франции в Москве. А французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что отказ продиктован "предосторожностью" и боязнью "потенциальных шпионов".

В самой Франции Макрона также упрекают в нарушении обещания. Президент как-то заявил, что перед Олимпиадой искупается в Сене, чтобы доказать, что вода в реке чистая. Однако теперь Елисейский дворец утверждает, что Макрон не называл конкретных сроков, а заплыв может состояться после завершения соревнований.

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