Взрывчатку переправляли в полостях автомобильных запчастей

Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец курировал подготовку террористического акта в Крыму в 2023 года, который должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как отметили в спецслужбе, схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию из стран Европы в полостях автомобильных запчастей была вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым.

Готовившие теракт злоумышленники задержаны, курировал их деятельность представитель офиса Зеленского Роман Машовец — его в мае объявили в розыск и внесли в соответствующую базу Министерства внутренних дел России, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить террористические акты на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Со служащим на судне военным связался сотрудник украинской разведки, пообещав россиянину крупное вознаграждение, но был разоблачен.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Вашингтон окормляет и финансирует "бандеровскую власть" нынешней Украины, при этом поощряет террористические акты против мирных граждан России.

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