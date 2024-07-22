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Стало известно, как лидеры стран ЕС оценили выход Байдена из президентской гонки

12:04
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Поддержку выразили далеко не все

Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в ноябрьских выборах главы государства разделили политических лидеров европейских стран на три лагеря. Об этом в понедельник, 22 июля, пишет Politico.
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Как отмечает издание, первая группа политиков стран ЕС выразила поддержку американскому президенту и его решению. В их числе — канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер.

Нашлись и критики — они решили воспользоваться моментом, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу. В качестве примера Politico приводит главу британской партии Reform UK Найджела Фараджа и депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра.

Наконец, были и те, кто воздержался от оценок по существу — они "просто наслаждались пребыванием в Сети в такой важный момент". Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич ограничился ремаркой в соцсетях о том, что "политика еще никогда не была такой интересной".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предвыборные события в США, напомнил, что до самих выборов еще четыре месяца — это "длинный срок, за который многое может поменяться". Он также подчеркнул, что для России приоритетом является достижение целей специальной военной операции, а не выборы в Соединенных Штатах.

Тем временем источники в Демократической партии предупредили, что нет никаких шансов, что президент США Джо Байден досрочно покинет пост главы государства. За переизбрание он бороться не будет, но досрочно президентское кресло не освободит.

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