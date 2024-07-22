В Каспийском море начались российско-иранские учения

Они проходят впервые

В понедельник стартовали совместные военно-морские учения России и Ирана в Каспийском море.

Маневры проходят в территориальных водах Ирана, они продлятся четыре дня, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на представителя ВМС капитана Аббаса Хасани.

От России участвует судно "СБ-45", от Ирана - воздушно-десантная дивизия, корветы и вертолеты.

"Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана", - подчеркнул Хасани.

За учениями наблюдают представители других стран Каспийского моря, в том числе Азербайджана, передает "Интерфакс".

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