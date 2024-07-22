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"Кусь": кот SMM-менеджера Сбера прогулялся по клавиатуре?

11:43
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Банк опубликовал таинственное сообщение

В Telegram-канале "Сбера" появилось странное сообщение с цифрами, буквами и словом "кусь".

"Рррр сллл 1111/89107 89 кусь", - опубликовал банк сообщение в мессенджере утром 22 июля.

В соцсетях принялись гадать, что означает это таинственное послание. Одни предположили, что канал банка взломали, другие – что кот SMM-специалиста прошелся по клавиатуре.

В 2019 году Сбер подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СберКуся". Как рассказали в пресс-службе банка, это будет один из персонажей Сбера в совместном проекте с социальной сетью "ВКонтакте".

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