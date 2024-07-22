Российских детей отправили в северокорейский лагерь

В группе - 250 учащихся из разных регионов России

Группа школьников из разных регионов России отправилась в Северную Корею. 250 детей из России с 22 июля по 2 августа отдохнут в лагере "Сондовон" в КНДР.

Как передает ТАСС, лагерь расположен на берегу Японского моря в окружении сосновых лесов. Рядом - аквапарк, океанариум, зоопарк, кинотеатр и детские площадки. В "Сондовон" едут дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Краснодарского и Красноярского краев и других российских регионов.

Ребят ждет насыщенная программа. В нее включены кружки по корейскому языку и спортивные игры. Дети выйдут в море под парусами, займутся тхэквондо и рисованием – а также позагорают на пляже и съездят на экскурсию в Пхеньян.

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