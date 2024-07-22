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Киев рассказал о соглашении по реструктуризации внешнего долга

12:59
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Украина в огромных долгах

Украина сумела достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по поводу реструктуризации внешнего долга. Такое заявление сделал в понедельник, 22 июля, глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

По утверждению политика, благодаря этому "важному этапу" реструктуризации удастся сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в течение следующих трех лет, а затем еще 22,75 миллиарда — до 2033 года.

Агентство Bloomberg уточняет, что Комитет владельцев еврооблигаций принял номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям, отказавшись от претензий на 8,67 миллиарда долларов.

Почти 90% бюджетных потребностей Украины финансирует Запад. Уровень внешнего долга запредельный, а кредиторы отказались его прощать или хотя бы перенести выплаты. При всем этом масштаб воровства такой, что до адресатов не доходит и половина западной помощи.

Уже в марте государственный долг Украины превысил 140,8 миллиарда долларов. Официально украинский ВВП, по заверениям киевского режима составлял 175 миллиардов долларов, однако экс-глава правительства Украины Николай Азаров отмечал, что в реальности показатель не превышает 60 миллиардов долларов.

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