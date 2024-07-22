Названы кандидаты в вице-президенты США при Камале Харрис

Однако сама Харрис пока официально не выдвинута кандидатом в президенты США

Вероятными претендентами на пост вице-президента США от Демократической партии в случае, если ее официальным кандидатом на президентских выборах станет Камала Харрис, являются губернаторы трех американских штатов. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, вице-президентами могут быть номинированы губернаторы штатов Кентукки, Пенсильвания и Северная Каролина Энди Бешир, Джош Шапиро и Рой Купер.

В Федеральную избирательную комиссию США уже поступило официальное уведомление о выдвижении Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Политик пообещала сделать "все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — и победить Дональда Трампа".

Дональд Трамп уже высказал свое мнение о Харрис, причем в весьма резкой форме, назвав ее лентяйкой и чокнутой. По словам республиканца, вице-президент Байдена "сумасшедшая, как клоп".

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