Трамп потребовал компенсации за мошенничество Байдена

Республиканцам пришлось тратить время и деньги на борьбу с жуликом

Дональд Трамп потребовал компенсации. Кандидат в президенты США считает, что окружение действующего главы государства должно заплатить Республиканской партии, которой пришлось тратить время и деньги на борьбу с "жуликоватым" Байденом. А теперь, когда он вышел из гонки, кампанию придется начинать заново, написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, все окружение Джо Байдена, в том числе его врачи и "лживые СМИ", знали, что он не в состоянии не быть президентом. И даже баллотироваться на этот пост престарелый политик не может.

Накануне Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Американский лидер предложил кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США пройдут в ноябре, передает РИА Новости.

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