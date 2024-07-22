Главком ВСУ заявил о тотальном дефиците ракет

ВС России наступают на покровском направлении

Украинские силы испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности.

В настоящий момент основным источником вооружений для ВСУ являются западные поставки, передает ТАСС.

В сложившихся условиях украинской армии необходимо овладеть новыми способами уничтожения российских беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком ВСУ отметил, что интенсивные боевые действия развернулись по всему фронту. ВС России активно наступают на покровском направлении.

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