Главком ВСУ заявил о тотальном дефиците ракет

ВС России наступают на покровском направлении
Украинские силы испытывают тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности.
В настоящий момент основным источником вооружений для ВСУ являются западные поставки, передает ТАСС.
В сложившихся условиях украинской армии необходимо овладеть новыми способами уничтожения российских беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главком ВСУ отметил, что интенсивные боевые действия развернулись по всему фронту. ВС России активно наступают на покровском направлении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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