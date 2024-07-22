В Кремле оценили готовность Зеленского к переговорам с Россией

Нужно дождаться конкретных шагов

В Кремле приветствуют желание Киева пойти на переговоры с Москвой, однако нужно дождаться каких-либо конкретных шагов

"Что конкретно стоит за этими словами? О каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный? Пока мы судить не можем", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что вести диалог лучше, чем слова о намерении "воевать до последнего украинца".

Накануне Зеленский в интервью BBC допустил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, даже несмотря на собственный запрет. Киев "при поддержке всего мира" будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле, подчеркнул украинский президент.

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