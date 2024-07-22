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ЕС продлил все санкции против России

12:59
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Они будут действовать до 2025 года

Все санкции против России сохраняют свою силу до31 января 2025 года. Действие ограничений на очередные 6 месяцев продлил Совет Европейского союза.

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В ЕС согласовали продление антироссийских санкций

Как сказано в заявлении Евросовета на официальном сайте, в настоящее время антироссийские санкции состоят из широкого спектра мер. В их числе, в частности, ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения. Также ограничения затрагивают промышленность, транспорт и предметы роскоши.

14-й пакет санкций против Москвы Совет ЕС принял 24 июня. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Закупать российское топливо страны Евросоюза смогут, однако его реэкспорт запрещается. Под санкции попали также 27 судов "теневого флота", которые перевозят российские энергоресурсы.

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