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Кремль объяснил отказ комментировать кандидатуру Харрис

13:09
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Она не успела внести вклад в отношения США и России

В Кремле внимательно следят за развитием событий в США, как и во всех крупных странах мира. Такое заявление сделал в понедельник, 22 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена бороться за переизбрание.

"Она чокнутая": Трамп высмеял вице-президента Харрис
Байден поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов

Как отметил Песков, в Кремле не были сильно удивлены выходу Байдена из предвыборной гонки, так как научились уже ничему не удивляться по теме выборов в США.

Что касается американского вице-президента Камалы Харрис, которую Байден поддержал в качестве своей преемницы в предвыборной гонке, Москва пока не может дать ей какую-либо оценку — какого-либо вклада в отношения с Россие с ее стороны замечено не было.

Однако, напомнил Песков, некоторые заявления Харрис изобиловали недружественной России риторикой, сообщает ТАСС.

Ранее в Федеральную избирательную комиссию США уже поступило официальное уведомление о выдвижении Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Политик пообещала сделать "все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и объединить нашу нацию — и победить Дональда Трампа".

Источники уже выяснили, что может стать номинантом в вице-президентом США в случае официального выдвижения Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. На эту роль претендуют губернаторы трех штатов.

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