Украина боится такого сценария в случае избрания Трампа президентом США

Соединенные Штаты, несмотря ни на что, будут продолжать помощь Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 22 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал очевидным то, что Вашингтон не откажется от поддержки киевского режима, но со все большей финансовой нагрузкой на Европу.

При этом Песков подчеркнул, что помощь Соединенных Штатов Украине не может повлиять на исход специальной военной операции, но ведет к затягиванию конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее многих сторонников киевского режима ошарашило решение Трампа сделать своим вице-президентом Джеймса Дэвида Вэнса — укроскептика, который известен критическими высказываниями по поводу многомиллиардной военной помощи Украине. Вэнс неоднократно призывал к переговорам с Россией и завершению конфликта.

Тем временем Германия — второй по значимости поставок военной помощи донор киевского режима после США — решила, что в 2025 году может вдвое сократить военную помощь Украине. В этом случае вместо обещанных 8 миллиардов евро Киев получит лишь 4 миллиарда.

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