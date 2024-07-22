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Атака дрона оставила без света 5 тысяч жителей Курской области

13:31
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка

Атака украинского беспилотного аппарата оставила без света более пяти тысяч жителей Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство в поселке Глушково Глушковского района.

ПВО сбили еще пять беспилотников над территорией России
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Как сообщил в Telegram врио главы российского региона Алексей Смирнов, взрывом повредило линии электропередачи. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Киевский режим не оставляет попыток устроить теракт на российской территории. В Минобороны сообщили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников ВСУ над регионами России.

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