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Вице-мэр Ракова: главные тренды в сфере московского образования представят на форуме-фестивале "Москва-2030"

13:51
  • понедельник
  • 22 июля 2024

Будет представлена актуальная информация о поступлении в колледж

Выставка образования пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе. Она будет открыта с 1 августа до 8 сентября.
Анастасия Ракова рассказала о сервисе в МЭШ для подбора вуза и специальностей на основе результатов ЕГЭ

Посетителям покажут трансформацию колледжей в инновационные площадки, дадут протестировать профессию будущего, сдать демоверсию вступительных экзаменов и вступить в схватку с искусственным интеллектом, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Здесь же можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей", – рассказала вице-мэр.

В выставочном пространстве "Проспект знаний" и "Квартал профессий" гости смогут ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями. Школьники и их родители узнают всю необходимую информацию для поступления в колледж.

Преподаватели и студенты покажут работу цифрового модельера – он создает аватар человека, который позволяет дизайнеру одежды в дальнейшем работать без примерок.

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