Сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов стартовал в районе Вешняки

Присоединиться к акции может любой желающий до 28 августа

В столичном районе Вешняки стартовал сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов России. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказала руководитель центра московского долголетия "Новокосино" Людмила Митрюк, которая присоединилась к акции.

Чем нас больше, тем больше добрых дел мы сможем сделать на благо тех, кому это особенно нужно. Именно такие большие добрые дела объединяют всех нас и показывают, что добро – это, действительно, просто. Надеюсь, что собранные вещи принесут деткам много радости и пользы в новом учебном году.

Сбор необходимых вещей "Марафон добра" объявили лидеры клубов центра московского долголетия "Вешняки", сообщает АГН "Москва".

Присоединиться к акции может любой желающий до 28 августа. Сбор гуманитарной помощи будет проходить в центрах московского долголетия районов Вешняки, Перово и Восточный с 10:00 до 20:00. Всю собранную помощь передадут детям из новых регионов, ученикам Амвросиевской школы-интерната №4.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что почти полторы тысячи тонн гуманитарной помощи передали из Москвы жителям новых регионов России. К работе присоединились уже более 15 тысяч добровольцев. Поддержали акцию десятки тысяч неравнодушных горожан и более полусотни организаций.

В апреле КПРФ отправила в новые регионы 125-й гуманитарный конвой, он был приурочен ко Дню Победы. Жителям новых регионов коммунисты отправили спецавтотранспорт, продукты, лекарства и одежду. Предприниматель Владимир Горбунов рассказал, что лозунг "Моя семья с вами" был девизом его семьи во время Великой Отечественной войны — сегодня это девиз не только его семьи, но и всех семей патриотов России.

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