Путину доложили об успехах "РусГидро"

Компания смогла увеличить выручку на 20 процентов

Один из крупнейших налогоплательщиков страны - компания "РусГидро" - смогла увеличить выручку на 20 процентов, несмотря на сложный экономический год. Об этом доложил сегодня Владимиру Путину глава организации Виктор Хмарин на встрече в Кремле.

Он рассказал, что "Русгидро" использует для производства энергии все виды источников, кроме атома. В компании развивают солнечную, ветряную, геотермальную генерацию. Но деятельность холдинга гораздо шире. В его состав входят и проектные институты. Недавно закончили строительство сложных объектов, в том числе на Чукотке, в непростых климатических условиях.

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